Vik IL gjorde det godt i Steinkjer

Marius Årestrud Larsen gjekk inn til 7.plass med åtte treff i 17-årsklassa under Norgescup i skiskyting i Steinkjer. Lasse Virkesdal hadde same plassering og skyteresultat i klassa for 20-21 år. Begge går for Vik IL.