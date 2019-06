Vidare til 4.runde i NM

Sogndal G19 tok seg vidare til 4. runde i NM-cupen. Dei vann 6-0 over Nordstrand. Mathias Sundberg vart mestscorande med to mål, medan Eirik Lereng, Anders Nord og Johan Bakke stod for resten av scoringane. Gjestene scora også eitt sjølvmål. Sogndal vann i fjor både NM og scandinavisk cup for juniorlag.