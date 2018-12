Vi kastar 385.000 tonn mat i året – jula er verst

– Desember er kanskje den månaden i året vi både handlar og kastar mest mat – fordi vi har store selskap, vi bakar mykje og vi lagar mat av ingrediensar vi vanlegvis ikkje brukar resten av året, seier Anne Marie Schrøder i matvett.no.

På landsbasis kastar nordmenn minst 385.000 tonn mat i året, og matsvinn representerer 10 prosent av globale klimagassutslepp.

– Det er viktig å redusere matsvinnet både fordi det er lite lønsamt å kaste mat, fordi det ikkje er bra for miljøet og fordi det ikkje er etisk forsvarleg med tanke på kor mange menneske som svelt eller er feilernærte, forklarar Schrøder.

Julebuffé ein versting

Det er ikkje berre på heimebane julemat går i søpla. I desember arrangerer mange hotell og restaurantar julebord, og forma buffé er svært populær.

– Juletida er sjølvsagt vanskeleg for restaurantbransjen, for alle er opptekne av å ha mest mogleg mat, alle skal ha maten på same tid, og maten skal vere varm, hevdar Schrøder.

Norsk matbransje har saman med myndigheitene forplikta seg til å halvere matsvinnet i Noreg innan 2030.

– Vi har eit bevisst forhold til matsvinn heile året, men det er klart vi har store mengder mat vi serverer og sel til gjestane våre i julebordstida. Dersom julebufféen har stått ute og framleis er fersk, kan vi bruke han att, men sjølvsagt vil noko av maten gå i søpla, fortel hotelldirektør på Scandic Sunnfjord Odd Erik Gullaksen.

JULEMAT: Mange restaurantar tilbyr julebuffé der gjestane sjølve kan forsyne seg. Foto: Birgitte Vågnes Bakken / NRK

På hotellet har dei sett i verk fleire tiltak for å unngå å kaste for mykje mat etter bufféen.

– Vi oppmodar om at ein kan forsyne seg fleire gongar, og har ein storleik på tallerkenen som opnar for det. I tillegg har vi matavfallskvern, slik at all mat som ikkje er skrog eller bein blir kompostert, seier hotelldirektøren.

– Planlegg og del

– Det er viktig å lage ei handleliste over kva ein treng tidleg og å rydde i kjøpeskapet for å få oversikt. Ein bør planlegge julemenyen så godt ein kan, og ha det same tilbehøyret fleire gongar. Elles kan ein invitere til restefest eller fryse maten, føreslår Schrøder i matvett.no

Matvett har fleire tips til kva vi kan gjere for å unngå å kaste mat i jula.

– Eit anna tips er å bake saman med familie eller venar. Då kan ein bruke opp litt rare ingrediensar, og så treng ikkje ein å bake så mange slag kvar, oppmodar Schrøder.

Er du ein matreddar? Kor mykje kan du om haldbarheit og matvett?