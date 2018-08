Vi har færre på uføretrygd

Ved utgangen av juni var det 5.555 personar i Sogn og Fjordane som fekk uføretrygd. Det viser tal frå NAV. På landsplan er det no over 330.000 personar som får uføretrygd, noko som er ei auke på 0,1 prosentpoeng frå forrige kvartal. Norge sett under eitt er nesten ti prosent av befolkninga i alderen 18-67 år uføre, ifølgje NAV sine tal. Sogn og Fjordane er eitt av fylka med lågast prosentvis andel av befolk