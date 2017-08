VG: Meteorologen ignorerte prognose om ekstremvêret i Utvik

Vêrprogrammet til Meteorologisk institutt varsla i døgnet før flaumen 14 prognosar om nedbørsmengder som vanlegvis ville ført til ekstremvarsel. Det skriv VG.

Historikken viser at programmet spådde opptil 35 mm på éin time i Nordfjord. Meteorologen som var på vakt trudde ikkje på varselet, og valte å ignorere det. I staden sende dei ut eit OBS-varsel for store lokale nedbørsmengder i nordre strøk i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

FARE FOR HUS: Bygningar fór med vatnet på fjorden. Desse husa stod lenge i fare for å bli tatt med vatnet. Foto: Alf Vidar Snæland

Beredskapssjef Håvard Stensvand hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane seier til VG at dei oppfatta OBS-varselet som vagt. Dei fekk ikkje inntrykk av at dei burde auke beredskapen.

– Vi skulle gjerne ynskje at dette blei varsla, og ser gjerne ein debatt om det. Vi er vant til å stole på meteorologane, og aksepterer at det er vanskeleg å varsle presist for kvar enkelt plass, seier han til avisa.

– Varselet i seg sjølv ville ikkje ha hindra skadane

Han er likevel ikkje sikker på at eit ekstremvarsel ville minska skadene i Utvik.

– Det er ikkje sikkert at lokalsamfunnet eller kommunen kunne ha gjort så mykje annleis, sjølv om vi hadde visst om vêret på førehand, seier beredskapssjef Stensvand til NRK.

Han seier at det kan hende at ting ville blitt sett i gang raskare, men at det ville vore vanskeleg å redde det som gjekk tapt i flaumen.

– Dersom vi skulle ha unngått desse skadene måtte vi ha begynt med store tiltak oppe i elvane. Det er vanskeleg å sjå for seg at dét ville blitt vurdert som fornuftig ut frå eit flaumvarsel.

– Ein kunne ha evakuert folka tidlegare?

– Ei tidlegare varsling kunne ført til at ein tok avgjerder tidlegare. Men eg kan ikkje seie noko meir spesifikt om dette før vi har hatt evalueringsmøte med Stryn kommune.

Trudde ikkje på varselet

Hos Meteorologisk institutt held dei no på å lage ei vurdering av korleis dei varsla nedbøren.

– Vi trudde ikkje på den ekstreme timenedbøren fordi den skilte seg vesentleg frå alle andre køyringar for maksimal timenedbør, seier statsmeteorolog Bjart Eriksen til VG.

Han konkluderer med at dei har gjort ein god nok jobb, ifølge VG.