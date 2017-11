Vestlandsrevyen direkte

I dag får du mellom anna møte sogndølen Tord Are Meisterplass, som etter ei ulukke trengde sjukepleiar til å gå på do. No har han funne hjelpemiddelet som gjer han uavhengig. Det blir også meir om bustadhaiane som kjøper leiligheter framfor nasen på bergensarane.