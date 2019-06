Vestlandet kjerneområde for nynorsk

Vestlandsrådet har vedteke at Vestlandet er eit kjerneområde for nynorsken. Trude Brosvik frå KrF og Gulen tok initiativ til vedtaket som vart stemt gjennom i helga. Vedtaket fekk motbør frå Frp, som meiner at målform ikkje definerer vestlendingen.