Vestland får færre kvinneleiarar

Det ser ut til at det vil verte færre kvinnelege topp- og mellomleiarar i fylkeskommunen når Hordaland og Sogn og Fjordane vert slått saman. Prosjektleiar for samanslåinga Rune Haugsdal, som tidlegare gjekk ut og lovde fleire kvinneleiarar til det nye fylket, meiner no at kvinneandelen på 44 prosent er på eit akseptabelt nivå.