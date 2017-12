Vert likevel ikkje Brann-spelar

Sogndal-spelar Gilbert Koomson vert likevel ikkje Brann-spelar, melder bt.no. Sportssjef Rune Soltvedt seier til avisa at dei har sagt til Sogndal at dei ikkje har kome i mål med ein avtale. BA melde tidlegare i desember at Koomson var høgaktuell for Brann.