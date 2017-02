Vert deleigar i Vipps

Sparebanken Sogn og Fjordane vert deleigar i betalingstenesta Vipps. Over 100 bankar har fått saman og satsar på Vipps som ei felles mobil lommebok for heile det norske folket, seier banken i ei pressemelding. Vipps har vore ein del av DNB sitt konsern, men vert no lagt inn i eit frittståande selskap.