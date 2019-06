Verdsmeister representerer fylket

Per Ivar Pahlm (56) er teken ut til VM 3D i langbogeskyting. Hordalendingen gjekk heilt til topps under VM i 2015, og melde nyleg overgang frå Fana Bueskytterklubb til Fjordane bogeskytarklubb. 3D-skyting er på dyrefigurar i skum i staden for blink. Utøvarane kjenner ikkje avstandane på førehand. VM blir i år arrangert i canadiske Lac La Biche frå 31. august til 10. september.