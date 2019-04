Ver obs på skredfare

Mange skal kanskje ein tur på ski denne finvêrshelga. Går turen til Jotunheimen, er det greitt å vere merksam på at det er betydeleg snøskredfare i området. Høgare temperaturar og sol gjer at faren er aukande for våte skred. Varsom.no melder om at det har vore fleire naturleg utløyste skred i solvende heng. Snøskredfaren er moderat i Indre Fjordane og Indre Sogn.