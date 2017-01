Ventar vanskelege forhold på vegane utover dagen

Det seier vaktoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

– I høve vêrvarselet var vi budde på telefonstorm, men det har vore forbløffande stille. Det tyder på at det er bra på hovudvegane, men utover ettermiddagen og kveld kan det bli «hallåi» innover i landet og oppover i høgda, seier han.

Mykje plussgrader

Meteorologane har sendt ut OBS-varsel for vanskelege køyreforhold heilt frå Helgeland og Salten i nord, til Agder-fylka .

Det er venta ein brå overgang frå kulde til mildvêr, og regn som frys på bakken.

UNDERKJØLT: Illustrasjonen syner korleis regn kan fryse på bakken og skape trøbbel.

VAKTOPERATØR: Jan Erikstad ved VTS i Lærdal seier entreprenørane var ute tysdag for å skrape ein del vegstrekkjer. Foto: Jan Christian Jerving

– I Nordfjord og Sunnfjord er det no nesten berre plussgrader. I midtre og Indre Sogn er det framleis, minusgrader. På fjellovergangane er det ei minusgrad, så det er byrja å bli mildt der også, seier Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

Framleis fare

Og der gradestokken no viser plussgrader, er faren over for at regnet fryser på bakken.

– Der det i morgontimane framleis er minusgrader i morgontimane, kan det bli problem når mildlufta kjem, seier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til NRK.

På Austlandet er vêrskifte venta å komme seint onsdag kveld og natt til torsdag.

– Men ein ting er regn som frys på bakken. Ein annan ting er det at snøgrensa vil krype drastisk oppover utover dagen, truleg opp under 1.000 meter, seier Olsen.

Problem i høgda

Obs-varselet for tysdag Ekspandér faktaboks Vanskelege køyreforhold i Nordland tysdag. Tysdag er det venta vanskelege køyreforhold på Vestlandet og i Trøndelag. Vestlandet og Trøndelag Tysdag uttrygt for vanskelege køyreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvêr. Helgeland, Salten og Ofoten Tysdag uttrygt for vanskelege køyreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvêr. Buskerud og Oppland Lokalt vanskelege køyreforhold tysdag ettermiddag på grunn av regn som kan fryse på bakken enkelte stader i låglandet. I fjellet mot vest kuling og nedbør med temperatur nær 0 grader. Hedmark Tysdag kveld ein liten moglegheit for regn som kan fryse på bakken i låglandet, med lokalt vanskelege køyreforhold. Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus Tysdag ettermiddag og kveld kan hende lokalt vanskelege køyreforhold på grunn av regn som kan fryse på bakken enkelte stader, først og fremst litt inn frå kysten. Aust-Agder og Telemark Tysdag forbikåande lokalt vanskelege køyreforhold på grunn av nedbør og overgang til mildvêr i fjellet mot vest. Elles moglegheit utpå dagen for regn som kan fryse på bakken enkelte stader, først og fremst litt inn frå kysten. Vest-Agder Tysdag forbigåande lokalt vanskelege køyreforhold på grunn av nedbør og overgang til mildvêr, vesentleg i høgare strok og i fjellet. Kan hende regn som kan fryse på bakken enkelte stader. Kjelde: yr.no

I Hordaland er vaktoperatør Sleire budd på meir krevjande forhold frå indre, og høgareliggande strok, utover kvelden og natta.

– Det tvilar eg ikkje på, og det må folk vere budde på, seier Sleire og legg til:

– Det er venta solid temperaturstigning i fjellet utover kvelden, ettermiddagen og natta. Det vil regne ganske høgt opp, og det kan gi vanskelege køyreforhold i stigningar og fjellovergangar.