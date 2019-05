Ventar på svar frå retten

Fem pelsdyrbønder, med blant anna Olav Haugen frå Lærdal, ventar i spenning på ei avgjerd i lagmannsretten, skriv Nationen. Bøndene gjekk til sak mot staten etter at regjeringa vil avvikle pelsdyrnæringa. No er spørsmålet om saka kan prøvast i lagmannsretten etter at tingretten sa nei. Advokaten til pelsdyrbøndene seier at dei ikkje har eit anna alternativ enn å gå til retten.