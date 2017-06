Ventar på høgt vatn

Lastebåten, Freyja, som sit fast på eit skjær utanfor Florø kan kanskje bli trekt fram i natt. Ifølge vaktleiar, Even Widerøe Kristoffersen i kystverket, blir det jobba med ein plan for korleis ein kan trekke fram fartøyet utan å gjere for mykje skader. Ein er avhengig av høgt vatn for å løyse dette på best mogleg måte.