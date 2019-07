Ventar på at regnet sløkker brann

– Brannen er slik til at det ikkje er mogleg å sende brannmannskap dit, vi må berre halde oppsyn og vente på at regnet vil sløkke han, seier overbefal i Førde brannvesen Magnus Stein. Han er på staden under Hafstadfjellet der lynet slo ned midt fjellsida og starta brannen.