Ventar nedgang i inntekta

– Det er alarmerande for norsk landbruk, seier Anders Felde i Sogn og Fjordane bondelag i ei pressemelding. Tala frå Budsjettnemnda viser at jordbruket i Noreg kan vente ein berekna inntektsnedgang på 23.500 kr per årsverk i 2019. – Overproduksjon, auka kostnadar og tørkesommaren gjer at inntektene går ned, seier Felde. Jordbruksoppgjeret startar i slutten av april.