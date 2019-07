Ventar ikkje dekningsproblem i år

I fjor opplevde både politiet og fleire tusen publikumarar store problem med mobildekninga. No har både Telia og Telenor har forsterka mobilkapasiteten på Nordfjordeid. – Me kryssar fingrane for at det nye systemet skal gå greitt, seier festivalsjef for Malakoff Rockfestival, Arnt – Ivar Naustdal.