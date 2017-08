Den profilerte ordføraren i Eid kommune i Nordfjord går på denne måten ut og krev eit forbod som ikkje har støtte i den sentrale Venstre-leiinga.

– Det er heilt grunnleggande for undervisningsituasjonen at vi kan sjå ansikta til kvarandre, seier Alfred Bjørlo.

Han delar ikkje same syn på saka som partifellane sine då saka var oppe i Stortinget. På onsdag skal opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane diskutere dette.

Bjørlo ser ingen grunn til at det skal vere ulike, lokale reglar på kvar einskild skule. Regelverket skal vere likt over heile landet.

– Stadig større mobilitet av elevar og tilsette mellom skular og fylke tilseier òg at det bør vere like reglar over heile landet.

Vil spisse motstanden

– Dette forslaget bygger ikkje på kunnskap og vil ikkje hjelpe dei jentene det gjeld, seier Trude Brosvik, gruppeleiar for KrF på Fylkestinget.

Ho poengterer også at mange blandar nikab og hijab. Eit forbod vil i tillegg også kunne senke terskelen for trakassering av dei som nyttar hijab i samfunnet.

– I ein læringssituasjon kan det vere pedagogisk krevjande om til dømes læraren har nikab, men det er totalt sett rundt 100 i Norge som brukar nikab eller heildekkande burka.

– Det verkar som om Bjørlo ønskjer å stå fram som høg og mørk i innvandringspolitikken, og bevisst misleder litt mot alle typar hovudplagg.

VIL IKKJE HA DETTE: Venstre-ordførar Alfred Bjørlo meiner at nikab ikkje har noko i skuleverket å gjere. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Raust og inkluderande samfunn

– Vi skal vere tydlege som samfunn om at her viser vi ansikta våre. Uansett religion og kulturell tilhøyrsle, seier Bjørlo.

han meiner at også i eit raust og inkluderande samfunn må ein respektere norsk lov og internasjonale rettar, men vere tydelege på dei grunnleggande verdiane og kvalitetane i det norske utdanningssamfunnet.

– Vi må kunne seie at her går grensa utan at standpunktet blir sausa saman med Sylvi Listhaug sine syn som spelar på framandfrykt.

Kan ikkje forby alt man er imot

Brosvik trur ikkje Bjørlo går fram riktig med å ville forby nikab, og at det bør vere ope for lokale forbod

– Ingen ønskjer å vere i ein læresituasjon med heildekkande plagg, men vi løyser ikkje dette ved å spisse situasjonen og lage forbod mot det vi ikkje måtte like.