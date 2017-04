Venstre skal jobbe for utjamning av nettleige

– Dette med utjamning av nettleige og linjekostnader er ei veldig viktig sak. Det handlar eigentleg om infrastrukturtiltak på lik line med til dømes veg, seier Kurt Jevnaker som er delegat på landsmøtet.

Tidlegare har fylkesstyret i Senterpartiet i Sogn og Fjordane kravd at Stortinget må vedta ei utjamningsordning for nettleige som gir tilnærma lik pris til alle abonnentar uavhengig av kvar ein bur . No seier også Venstre at dei vil sjå på tiltak for å få ned dei høge nettleigene for folk som bur i distrikta.

– Dette har vore ei viktig kampsak for Sogn og Fjordane og kraftproduserande kommunar i Distrikts-Noreg, seier Jevnaker.

Nest dyrast i landet

Heimfylket til Jevnaker, Sogn og Fjordane, er landets nest største kraftprodusent. Likevel er straumen her dyrast. – Urimeleg og djupt urettferdig, meiner både kundar og kraftselskap.

Prisoversikt nettleie per fylke Ekspandér faktaboks Oversikten er inkludert moms og forbruksavgift. Prisene er oppgitt i øre per kilowatt. Sogn og Fjordane 71,2

Nord-Trøndelag 62,4

Møre og Romsdal 59,7

Telemark 59,0

Vest-Agder 57,6

Aust-Agder 57,6

Buskerud 55,8

Rogaland 54,4

Oppland 54,2

Hedmark 53,8

Landsgjennomsnitt 53,6

Nordland 53,6

Vestfold 52,7

Hordaland 52,5

Sør-Trøndelag 52,4

Østfold 51,6

Oslo 50,5

Akershus 50,3

Troms 40,3

Finnmark 38,0 *) Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva

**) I tillegg kommer forbruksavgift.

Følgende kommuner er fritatt for forbruksavgift:

Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord.

***) Finnmark er fritatt for forbruksavgift. Kjelde: NVE sin oversikt over nettleigeprisar.

FEKK GJENNOMSLAG: Kurt Jevnaker (V) vil ha lik nettelige på same måte som vegavgifta er lik i heile landet. Foto: Pressebilete

– Det er jo ei paradoks at vi som står for nær 10 prosent av kraftproduksjonen i landet har dei desidert høgaste nettleigene. Slik kan det ikkje vere, seier Jevnaker.

Les også: Den dyraste straumen i landet kan bli endå dyrare

Han syner til at på andre område vert utgiftene jamt fordelt

– På veg til dømes er det lik vegavgift landet over, og det er aldri noko spørsmål om det, seier Jevnaker.

Landets 15 dyraste selskap på nettleige Ekspandér faktaboks Dette er landets 15 dyraste kraftselskap, sortert etter pris per kilowatt i nettleige. Lærdal Energi AS; SF 86,6 Tysnes Kraftlag SA; HO 86,0 TINFOS AS; TE 81,8 Fitjar Kraftlag SA; HO 81,8 Sandøy Energi AS; MR 81,0 Fjelberg Kraftlag SA; HO 80,1 Sør-Aurdal Energi BA; OP 79,8 Årdal Energi KF; SF 78,4 Aurland Energiverk AS; SF 78,4 Nesset Kraft AS; MR 77,2 Sunnfjord Energi AS; SF 76,1 Fusa Kraftlag SA; HO 75,5 SFE Nett AS; SF 74,8 Skånevik Ølen Kraftlag SA; HO 74,7 Skånevik Ølen Kraftlag SA; RO 74,7 For full oversikt over kor mykje det kostar i din kommune, sjekk NVE sine sider her (ekstern lenke).

Ulike løysingar

Fleire løysingar har vore lansert for korleis ein kunne få til ei betre fordeling av kostnadane. Blant anna har utjamningsfond vore nemnt, eller at Statnett kunne vere ein regulator som kompenserer lokale straumleverandørar som må forsterke sitt nett for å få fornybar energi ut på sentralnettet. Det vil då bety at ein må heve nettleiga litt for kundar andre stadar for å få ei utjamning.

Venstre har førebels ikkje noko svar på korleis dei ser føre seg å løyse dette.

– Det er litt for tidleg å seie noko konkret om akkurat no. Dette er noko som vi no skal sette oss ned å sjå på for fullt, så det er noko vi må kome attende til seinare, seier Jevnaker.