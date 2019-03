Venstre mister medlemmar

Venstre i Sogn og Fjordane har mista nesten 100 medlemmar dei siste to åra. Ved utgangen av 2018 hadde dei 323 medlemmar, noko som er 84 færre enn i 2016. Venstre på landsplan har mista over 1300 medlemmar i same perioden. Til helga er det landsmøte i partiet.