Venninnegjengen reiser til Oslo for å støtte Andrea i The Voice

Fredag kveld reiser vennegjengen til Oslo for å heie på venninna.

– Det blir litt rart å sjå ho. Frå før har eg berre sett ho på småscener som UKM og på skulen. No er ho på TV, seier Stina Bakke.

Jentene har kjent kvarandre heilt sidan barnehagen. Laurdag kveld står Andrea Santiago Stønjum, den eine frå vennegjengen, på scena under finalen i song-konkurransen The Voice.

– Ho har alltid vore flink til å synge og det har mange sagt til ho der ho har sunge. Så det kom ikkje akkurat som noko sjokk at ho har nådd så langt, seier Kjersti Tennebø.

FÅR SKRYT: Andrea Santiago Stønjum har kvar einaste fredag fått skryt av mentorane i «The Voice». Foto: TV2

Fantastisk å sjå besteveninna på scena

Celine Mork har tidlegare sunge saman med Andrea. Ho unner venninna denne opplevinga av heile sitt hjarte.

– Det er heilt fantastisk at eg skal få sjå bestevenninna mi på scena. Vi har jo ei felles interesse og dette gir meg lyst til å kunne gjere det same, men denne opplevinga unner eg ho av heile mitt hjarte, seier Mork.

Nattbussen til Oslo

Fredag kveld set dei seks venninnene seg på nattbussen til Oslo for å vere heiagjeng under finalen i song-konkurransen The Voice.

– Andrea har jo imponert kvar gong. Og eg har tenkt etter kvar opptreden; korleis skal ho klare å toppe dette, men ho har jo klart det kvar gong. Så no er det berre å vente å sjå kva ho gjer denne gongen, seier Sofie Årdal.