Veit meir om laksevandringa

Ein ny rapport syner no korleis laksen nyttar Nordfjorden, og spesielt Stryneelva. For nær eitt år sidan blei over hundre smolt merka med namn og nummer, før dei blei blir sett ut i Stryneelva. – Informasjonen gir både elveeigarlaget og oppdrettarane ein viktig peikepinn. Vi har mellom anna funne ut kor lenge laksen er ved oppdrettsanlegga, seier Henning Urke som driv med rådgjeving for sjømatnæringa.