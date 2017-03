– Dei fleste vi har politimeldt har vore i god tru. Dei har vore uvitande om at dei køyrde ein køyretøykombinasjon dei ikkje hadde førarrett for, seier inspektør Geir Leon Hetle ved Vegvesenet sin trafikkstasjon i Førde.

I fjor politimelde han og kollegaene i Førde vel 30 førarar som køyrde rundt med ein kombinasjon av bil og tilhengar som dei ikkje hadde lov til. Hetle meiner det talet er alt for høgt.

– Dette er enkelt å unngå viss ein brukar Vegvesenet sin tilhengarkalkulator, seier Hetle.

Avisa Firda har også skrive om den aktuelle problemstillinga i dag.

Innvikla regelverk gjer at folk kan misforstå

Når vinteren etter kvart slepp taket er det mange som fyller opp ein tilhengar med hageavfall, eller hentar heim material til oppussing av hus og hytte. Skal du gjere det kan det vere litt komplisert å forstår seg på regelverket. Det seier nemleg følgande:

Har du førarkort for personbil, klasse B, er hovudregelen at du kan trekke ein tilhengar med 750 kilo som høgste lovlege totalvekt.

Det finst og ein såkalla «campingvogn-regel». Den gir bilførarar med førarkort for klasse B lov til å trekke ein tilhengar med lovleg totalvekt over 750 kilo, dersom summen av den lovlege totalvekta på tilhengaren og bilen si lovlege totalvekt til saman ikkje går over 3500 kilo.

Gjennomfører du ei minst sju timar lang obligatorisk opplæring kan du også få kode 96 på førarkortet, noko som gir deg lov til å føre ein bil og hengar med ei samla lovleg totalvekt inntil 4250 kilo.

Har du derimot førarkort for klasse BE kan du trekke ein tilhengar med lovleg totalvekt inntil 3500 kilo. Er tilhengaren si lovlege totalvekt over dette, må du ha førarkort for klasse C1E.

Hetle forstår godt at desse reglane kan vere forvirrande. Han meiner samtidig at det ikkje finst noko unnskyldning for å ikkje følgje dei.

– Eg vil anbefale at alle brukar Vegvesenet sin tilhengarkalkulator. Her tastar du inn kjennemerket på bilen og hengaren, og så kan du velje kva førarkortklasse du har. Då får du eit svar om du har lov å køyre tilhengaren etter bilen.

GIR DEG SVARET: Legg inn kjennemerke på bil og tilhengar og vel kva førarkortklasse du har. Då får du svar på om du kan køyre med den aktuelle hengaren.

Slik bør du gjere det

Vegvesenet har fleire råd til dei som skal ut med hengar: