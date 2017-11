Vegbana har rasa ut – og det fortsette å rase etter at brannvesenet var komne fram

– Vi fekk melding i 06.30-tida om at fylkesveg 57 hadde rast ut i Dalsøyra. Det var då uvisst om det var folk som var tekne av raset, så vi køyrde ut med ein del folk for å sjekke det ut, seier innsatsleiar for brannvesenet i Gulen, John Kjetil Strand.

Synet som møtte brannvesenet i stupmørket var at vel 50 meter av vegen hadde rasa ut. Vegen har teke med seg granskog og rasa ned mot fjorden. Til alt hell kunne brannvesenet raskt konstatere at ingen personar var tekne og skadde i raset.

– Vi har stengt vegen på staden og ventar no på at entreprenør skal kome for å vurdere om kor vidt vegen kan opne att, seier Strand.

Seksjonsleiar Eivind Yttri i Statens vegvesen seier dei no jobbar med å få kartlagt omfanget av skadane på vegen. Dei har folk på veg til staden for å finne ut kva som må gjerast.

Heilt uvisst når vegen kan opne att

Etter at brannvesenet kom fram til staden har det den siste halvanna timen gått fleire småras på staden.

– Det er ikkje heilt stabilt i dei massane som er her.

Ifølgje innsatsleiaren tydar alt på at vegen vil bli stengd ei stund. Vegen blir brukt av mange i morgontimane, og fleire har måtte ta omvegar eller bli heime.

Ein del av elevane som skal til Dalsøyra skule frå sør i kommunen kjem seg ikkje fram med skulebussen.

– Skuleruta går ikkje, men vi held skulen open for dei som kjem seg hit. Det vert nok ikkje ein vanleg skuledag, seier rektor på Dalsøyra skule, Agnar Mostrøm.

TOK MED SEG SKOGEN: På ei lengde på vel 50 meter har fylkesvegen drege med seg skog og rasmassane har gått ned mot fjorden. Foto: Gulen brannvesen

– Dette er ein viktig veg

Gulen-ordførar Hallvard Oppedal har torsdag morgon oppdatert seg så godt han kan om raset.

– Det er ein viktig veg. Den går til Sløvåg, eit stort industriområde med mange arbeidsplassar og med ferje over til Leirvåg og vidare til Bergen, seier han til NRK.no torsdag morgon.

Ordføraren seier vegen er mykje brukt, og at det vil få store følgjer for dei som no må køyre rundt om Masfjorden.

– Kva gjer kommunen no?

– Det må vi ta ein diskusjon på. Vegvesenet vil sikker kome fram til ei vurdering etter kvart på kva dei vil gjere. Men vegen må opp og gå så raskt som mogleg. Omkøyringa om Masfjorden er lang, seier Oppedal.