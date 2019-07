Vedgår defensive problem

Sogndal tok i går sommarferie med 0–3 mot Kongsvinger på bortebane. Etter 21 baklengs på 12 kampar erkjenner trenar Eirik Bakke at laget har defensive problem.

– Me har scora ein del mål i det siste, men slit med å halde nullen, så det er noko me må jobbe med, seier Sogndal-trenaren.