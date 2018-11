Vebjørn Varlid legg opp

Vektløftar Vebjørn Varlid frå Førde har bestemt seg for å leggje opp, det skriv han sjølv på Facebook-sida si søndag. Varlid løftar for naustdalsklubben Tambarskjelvar og dei personlege rekordane hans er 163 kg i rykk og 195 kg i støyt. – På Nordisk Meisterskap 30. september gjekk skuldra mi ut av ledd under eit rykk med 154 kg på stanga, skriv Varlid på Facebook.