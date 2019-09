Vått i Brekke

Målestasjonen til Meteorologisk i Brekke i Gulen var den tredje våtaste stasjonen i landet i august. Her vart det målt heile 540,1 millimeter nedbør i løpet av august. Noko som er 200 prosent av normalen. På dei to øvste plassane over våtaste stader finn vi Etne og Gullfjellet i Bergen, begge i Hordaland.