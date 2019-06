Vasskadar ved båthamn i Førde

Natt til sundag fylte båthamna i Førde seg med vatn. Det var rundt midnatt at politiet blei varsla. Terje Magnussen, operasjonsleiar i Vest politidistrikt, seier at dei førebels ikkje veit kor vassmengdene har kome ifrå. – Det er ikkje godt å sei kor vatnet kjem ifrå. No er NVE kopla inn og skal undersøke saka vidare, seier han. Skadeomfanget er noko uvisst, men nokre båtar og flytebrygge skal ha fått skadar.