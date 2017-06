Vaska for ein milliard

Over ein tiårsperiode har Nor Tekstil i Florø dobla omsetnaden. I fjor omsette verksemda for ein milliard kroner, skriv Firda. Konsernsjef Leif Gunnar Belsvik seier til avisa at avisa no er marknadsleiande i den norske marknaden og at dei har ambisjonar om etter kvart å sjå utover landegrensene.