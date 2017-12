Vart stoppa med feil på bremsene

Ein semitrailer fekk ikkje lov til å køyre vidare under ein kontroll på Håbakken i Lærdal i dag. Grunnen var feil med bremsene og ein laus aksel. I same kontrollen vart det og skrive ut gebyr for både manglande vognkort, dårleg sikring av last og overlast. I tillegg fekk to sjåførar åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane, opplyser Statens vegvesen.