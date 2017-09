Vart stogga på Skei

To vogntog fekk bruksforbod på grunn av tekniske manglar og ni fekk skriftlege manglar under ein trafikkontroll på riksveg 5 ved Skei i Jølster i går kveld. I alt 18 køyretøy var innom kontrollplassen. Av desse vart ti plukka ut til nærare inspeksjon. Ein av førarane fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane.