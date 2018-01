Vart politimelde for lite kvile

To yrkessjåførar vart melde til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane etter at Vegvesenet stoppa dei i ein kontroll på Kjøs i Nordfjord i kveld. I tillegg fekk to andre sjåførar åtvaringar for mindre brot på dei same reglane. Vegvesenet gav også to bruksforbod for dårleg sikra last, og tre bruksforbod for gjenstandar i siktsona i frontruta.