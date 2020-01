Vart noregsmeister i mangekamp

Henrik Holmberg tok denne helga gull i innandørs-NM i mangekamp, skriv Sogn Avis. Vikjen, som flytta til Trondheim for å satse for fullt i fjor, fekk full klaff under meisterskapen på Nes Arena. Han enda også med personleg rekord med 5302 poeng.