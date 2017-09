Vart fotgjengarar etter kontroll

To førarar mista førarkortet etter at dei var for harde på gassen på E39 ved Grodås i Hornindal tidlegare i dag. Politiet har hatt kontroll i ei 60-sone, og skreiv ut til saman 12 forenkla førelegg til dei som køyrde for fort. I tillegg køyrde to førarar så fort at dei mister førarkortet og blir melde. I same kontroll vart det skrive ut eit forenkla førelegg for mobilbruk, og eitt gebyr for manglande bilbelte.