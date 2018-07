Varsler store mengder nedbør

Det er meldt svært kraftige regnbyger over midtre delar av Sogn og Fjordane i dag, og styrtregnet gjer at NVE går ut med varsel om auka fare for lokale oversvømmingar, jord og flaumskred. Varselet er oransje, som er nest høgste farenivå. Lokalt kan det kome opp mot 60 mm nedbør på seks timar.