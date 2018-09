Varslar sparetiltak i Førde

Førde kommune er på veg mot ein budsjettsmell på nesten ni millionar kroner, skriv Firda. Rådmann Ole John Østenstad orienterte politikarane i formannskapet og seier at no er det alvor. Han seier kommunen får store utfordringar både i år og neste år, og at det må setjast inn sparetiltak i drifta av kommunen.