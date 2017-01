Varslar nei til samanslåing

- Døra til Rogaland er ikkje lukka, seier stortingsrepresentant for Hordaland Høgre, Erik Skutle. Han seier til Bergens Tidende at Hordaland har meir til felles med Rogaland enn Sogn og Fjordane. Han minner også om at Stortinget kan bruke tvang for å slå fylke saman. Fleire i Hordaland Høgre varslar no at dei vil seie nei til intensjonsavtalen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland.