Varslar kraftig vind på kysten og i fjellet

Dei sterkaste vindkasta er venta på kysten i Nordfjord, Sunnmøre og i Romsdal. Det er venta sørvestleg full storm i fjellet, og meteorologane varslar vindkast på 25–33 meter i sekundet.

I Måløy er det fare for at eit tak skal blåse av eit bygg i Sjøgata. Det er eit stålbeslag på tre-fire meter som held på å losne. Brannvesenet forsøker å ta dette ned.

STERK VIND: Brannvesenet prøver å sikre eit tak i Sjøgata i Måløys om held på å blåse av. Foto: Politiet

Politiet oppfordrar til å sikre lause gjenstandar som det er fare for at vinden kan flytta på.

– Sjekk at det ikkje er lause gjenstandar på eigedommen din, seier politibetjent Jan Arild Nervik.

Orkan i periodar

Statsmeteorolog Tone Kristin Taule seier det blir mykje vind i dag fleire stader.

– Førebels har det vore sør-sørvest sterk storm ved Kråkenes som ligg rett sør for Stad, men vi ser for oss at det kan komme opp i orkan i periodar rundt Stad. Lenger sør på kysten er det snakk om sterk kuling og liten storm.

Det blir altså mykje vind, men ho seier det førebels ikkje er så mykje nedbør.

– Det kan komme nedbør utover ettermiddagen, som snø over 500–800 meter. Etter kvart som vinden aukar på innover land, kan det bli lokalt ganske sterke vindkast, Vi har ute eit farevarsel på at det kan bli vindkast på 25–33 m/s på det sterkaste. Det er ganske mykje.

Ho seier det også er farevarsel for fjellet i Sør-Noreg når det gjeld snøfokk.

– Det er ikkje venta mykje nedbør, men det litt kan det bli. Med den sterke vinden kan det bli redusert sikt.

Stengde bruer

Uvêret kan få følgje for reisande. Det kan bli kolonnekøyring på kort varsel både på rv. 15 Strynefjellet og rv. 52 over Hemsedalsfjellet. I Måløy stengjer kraftig vind Måløybrua. Også Rugsund-brua i Bremanger er stengdm og det er meldt om vindkast opp mot 37 m/s. Brua er stengd med skilt og raudlys.

– Det kjem meldingar om at ein del køyrer likevel. Vi ber folk respektere stenginga, melder politiet.

Også på sjøen får vêret konsekvensar. Hurtigbåten frå Bergen til Nordfjord stoppar i Florø, melder Norled. Og mellombels innstiller Fjord1 anløp Husevågøy på ferjesambandet Måløy - Oldeide, og anløp Krakhella på sambandet Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella.