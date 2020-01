Varslar høg vasstand langs kysten

Tysdag er det venta høg vasstand langs kysten. Frå Ryvarden i Rogaland til Leka i Trøndelag er sjøen venta å stå 45-55 cm over høgda oppgjeven i tidevasstabellane. Folk blir oppmoda om å passe på at båtane er godt festa, og at det ikkje ligg lause gjenstanar i strandsona.