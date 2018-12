Varslar hemn

Fylkespolitikarar i Hordland varslar hemn etter at fylkestinget i Sogn og Fjordane i går bestemte seg for å overføre eigarskapen i Sogn og Fjordane Energi til kommunane, skriv Bergens Tidende. Fylkesvaraordførar Pål Kårbø frå Kristeleg Folkeparti seier vedtaket vil verte hugsa. Han minner om at Hordaland har fleirtal i fellesnemnda der det blant anna skal gjerast fleire vedtak om lokalisering.