Varmast i landet

Det har vore ein uvanleg varm og våt desembermånad. Snittemperaturen for heile landet låg 4,6 grader over normalen og nedbøren var på 150 prosent av normalen. Meteorologisk institutt melder at den varmaste målestasjonen i landet var Ytterøyane fyr i Flora med ein snittemperatur på 7,3 grader.