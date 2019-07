Varetektsfengsla i fire nye veker

Ein mann i 50-åra som er sikta for fleire overgrep mot minst fem unge jenter er varetektsfengsla i fire nye veker med brev- og besøksforbod. Mannen, som er frå Austlandet, vart pågripen og fengsla i november i fjor. Ei av jentene er frå Sogn og Fjordane, og det var politiet her i fylket som avdekka det politiet ikkje utelukkar at kan vere ein serieovergripar.