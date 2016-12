Var minuttar frå å verte tatt av raset

Det er alt mannen har tid til å seie til NRK, medan bergingsbilen er i ferd med å dra bilen hans ut av raset.

Per Ove Walaker som kom til rasstaden like etter fortel at raset er mellom 20 og 30 meter breitt, og opp til sju meter høgt.

– Då eg kom køyrande med bilen så såg eg det i fjorden at det var mørkt av drit og slikt. Då vi nærma oss raset, så såg vi at det stod ein bil oppetter det. Og bileigaren kom langs vegen, lettare i sjokk, fortel Per Ove Walaker, som kom til staden like etter raset.

Staden der raset kom ned har også tidlegare vore utsett for ras. Bilistar som skal ferdast i området kan ta ferje frå Solvorn til Urnes.

– Han som køyrde bilen såg ikkje raset før det var for seint. Då han bremsa så var det så mykje gjørme og slikt i vegen at han berre sklei inn i det, fortel Walaker, som tok hand om sjåføren.

Fleire vegar stengde

Fleire vegar i Sogn og Fjordane stengde på grunn av ras og rasfare i ettermiddag: