Var med å vinne EM

Jakob Stavang Stubhaug frå Florø var med på det norske golflaget som slo Portugal 5–2 i finalen i lag-EM 2. divisjon for gutar under 18 år. Laget består i tillegg av Bård Skogen, Jonas Aulie og Herman Wibe Sekne. Laget er no også sikra opprykk til 1. divisjon, skriv norskgolf.no.