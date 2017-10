Var for tung til å ta gullet

Alexander Kirketeig frå Førde, som no løftar for bergensklubben Odin, tok i går bronse i klassen for menn 83 kilo under NM i styrkeløft utan utstyr. Kirketeig løfta 230 kilo i knebøy, 152,5 kilo i benkpress og 257,5 kilo i markløft, som heldt til ein total på 640 kilo. Det var det same som både gull og sølvvinnaren, men Kirketeig hadde tyngst kroppsvekt av dei tre, og vart difor ståande med bronse.