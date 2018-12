Vanskelege forhold på Strynefjellet

Dei to vogntoga som køyrde seg fast på Strynefjellet har kome seg laus, men to nye har no køyrd seg fast, melder politiet. Vegvesenet stengde fjellovergangen då vogntoga sperra vegen tidlegare i kveld, og vegen er framleis stengd. Politiet er på staden, og bilbergar er på veg og vil vere på plass ca kl. 22.30.