Vanskar for vitensenter

Ei motsegn frå Statens vegvesen kan bremse framdrifta for Vitensenteret på Kaupanger. Etaten meiner mellom anna at planframlegget vil komme i konflikt med ei framtidig veglinje for riksveg 5, skriv Sogn Avis. Dei meiner også at det er for lite areal til parkering og øvingskøyring på tomta. Problema som vegvesenet peikar på, må løysast før senteret kan realiserast.