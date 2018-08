Vann NM i Footvolley

Eidaren Kristoffer Aarskog og tidlegare Fjøra-spelar Magnus Hunemo gjekk søndag til topps under NM i Footvolley på Voldsløkka i Oslo. Dette er andre gang at Aarskog tek tittelen, melder haugenfotball.no. I finalen vann dei 2-0 over Martin Henanger Haven og Magnus Kyte.