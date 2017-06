Vann løp i Vestlandsmeisterskapen

Tore Valvik frå Førde vann andre løpet i Vestlandsmeisterskapen i gokart i klasse X30. Dette er den konkurranseklassen som for tida er størst i landet, og deltakarane som konkurrerer her køyrer med gokarter som har ein motor på 125 kubikk.

22-åringen frå Førde fekk sin første gokart som 12-åring, og har drive aktivt med gokartkøyring i fleire år tidlegare. No har ikkje Valvik delteke i konkurranse sidan september, men vann i ettermiddag løpet som gjekk på Kråkenesmarka Motorsportsenter i heimkommunen.